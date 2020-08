Campane del vetro piene a Santa Croce, Oliveri: "Il Comune ceda la gestione del servizio"

Sentire cosa viene detto in consiglio comunale in merito allo svuotamento delle campane del vetro e poi girare per le strade del capoluogo e di Staffoli e vederle che boccheggiano. Ormai è da quasi 1 mese che quasi tutte le campane del vetro sono strapiene e non vengono svuotate, eppure la sindaca si è vantata in un discorso detto recentemente in consiglio comunale affermando che la nostra Amministrazione ogni anno svuotando le campane con i propri dipendenti senza dare in gestione il servizio risparmia 200.000 euro.

Se lascia le campane ancora così ne risparmierà sicuramente 300.000 di euro. I cittadini vogliono i servizi non chiacchiere, non sanno più dove buttare il vetro e lo lasciano fuori dalle campane. Quest’anno a causa del corona virus tanta gente è rimasta a casa e quindi ha aumentato il volume del vetro da collocare dentro le campane.

Perché l’amministrazione se non ce la fa con i propri dipendenti non cede in gestione se non in modo totale almeno in modo parziale il servizio? Non è possibile girare per le strade e vedere ingombranti abbandonati, sacchetti dell’immondizia sui marciapiedi, cestini pieni e adesso anche le campane del vetro strapiene. Ma la Sindaca e gli assessori girano per le strade del comune? Sarà il caso di rimettere le cose in ordine e far sì che non ci sia più degrado a giro per le strade in modo tale che i cittadini non abbiano più il motivo di lamentarsi? Aspettiamo i fatti concreti.

Vincenzo Oliveri, consigliere comunale Santa Croce