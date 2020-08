Capriolo investito a Castelfiorentino, soccorso dalla Prociv Arci

Un capriolo è stato investito da un'auto questa notte in via Niccoli a Castelfiorentino. A darne notizia il sindaco Alessio Falorni, dopo l'intervento della Prociv Arci per soccorrere l'animale. L'ungulato non era in gravi condizioni, per fortuna. Dopo essere stato fasciato e mezzo in posizione di sicurezza è stata allertata l'ambulanza veterinaria della Regione. Una volta assicurato che il suo stato di salute sia ottimale, il capriolo sarà liberato. Il fatto riporta all'opinione pubblica la presenza di ungulati sempre più vicina ai centri abitati, per cercare cibo, con le conseguenze che purtroppo seguono.