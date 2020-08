Coronavirus, due locali chiusi e sanzionati in via Palazzuolo a Firenze

Altri due locali sono stati chiusi ieri dalla Polizia municipale, nucleo amministrativo, per inosservanza delle norme contro il contagio da Covid. È successo in via Palazzuolo. Il personale dei locali controllati non indossava la mascherina, così come dalle disposizioni sanitarie sul contenimento del virus.

I locali sono stati chiusi per 24 ore e segnalati alla prefettura. Per entrambi è scattata una sanzione di sanzione 400 euro (280 se pagata entro 5 giorni).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa