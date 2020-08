Festival delle luci, le cartoline Pemcards da Vicopisano

Durante il Festival delle luci, organizzato dall'associazione Festa Medievale di Vicopisano per il weekend del 5 e 6 settembre, con effetti luminosi su torri, mura, Rocca del Brunelleschi e Palazzo Pretorio, l'Amministrazione Comunale offrirà, gratuitamente, la possibilità ai cittadini e alle cittadine, ai visitatori e ai turisti di riscoprire l'emozione di una cartolina, con tutti i vantaggi della tecnologia di Pemcards e della sua App e una personalizzazione, con uno scatto (o più, tramite collage) del proprio smartphone, che renderà il pensiero ancora più speciale. Un ricordo per chi invia la foto-cartolina e un ricordo per la famiglia o per gli amici, una piacevole sorpresa

Il funzionamento è molto semplice. Lo spiegano gli ideatori e fondatori di Pemcards, Andrea Gambini e Geni Bigliazzi: "Basta scarica gratuitamente la App Pemcards, da Google Play e da App Store, e registrare il proprio profilo. Poi si sceglie la foto dal proprio smartphone, si scrive un messaggio e l'indirizzo del destinatario. Per inviare la cartolina, la prima la offre il Comune di Vicopisano, si clicca su 100% sconto inserendo poi il promocode VICOPISANO, tutto maiuscolo, valido nei giorni dell'evento delle luci, il 5 e 6 settembre. In questo modo la foto si trasformerà in una cartolina che raggiungerà chiunque vogliamo, dovunque nel mondo."

"Un modo innovativo e originale per far conoscere, ancora di più, le bellezze di Vicopisano in tutta Italia e non solo _ aggiunge l'Assessora al Turismo Fabiola Franchi _ e un omaggio dell'Amministrazione a chi verrà ad ammirare i giochi di luci nel borgo, e un altro modo per ringraziare l'associazione Festa Medievale, il suo presidente, Giampiero Nesti e il direttivo che quest'anno, prendendo la decisione di annullare l'edizione 2020 dell'evento per tutelare salute e sicurezza, hanno avuto l'idea di far brillare comunque il nostro centro storico nel primo fine settimana di settembre, con personaggi in abiti medievali a rendere più suggestiva l'atmosfera. Anche l'ingresso per ammirare l'evento, come la cartolina di Pemcards, sarà gratuito, con la raccomandazione di adottare tutte le precauzioni che ormai conosciamo e di indossare la mascherina. Nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni sui nostri canali. Per saperne di più: www.viconet.it e www.pemcards.com."

Fonte: Comune di Vicopisano