FiPi-Li, incidente mortale tra Ponsacco e Pontedera

Incidente gravissimo tra le uscite Fi-Pi-Li di Ponsacco e Pontedera nella carreggiata in direzione Firenze attorno alle 14. Il traffico è bloccato e il tratto è stato chiuso. Ci sono 3 km di coda tra Lavoria e Ponsacco. Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. Lo scontro sarebbe avvenuto tra due veicoli, una persona è morta per le ferite.

Sul posto i vigili del fuoco di Cascina e Pisa, che stanno intervenendo con un'autogru per i 2 mezzi pesanti e un furgone con 2 occupanti. Uno dei due infortunati è deceduto, l'altro è alle cure del 118. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO