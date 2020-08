Fratelli d'Italia incontra i residenti del quartiere CEP

Fratelli d'Italia ha iniziato la sua campagna elettorale in giro per la città, partendo dai quartieri popolari , ovvero da quelle periferie che hanno bisogno di una maggiore attenzione e riqualificazione. Venerdì 28 Agosto Diego Petrucci, Sandra Munno e Chantal Busiello, candidati al consiglio regionale alle prossime elezioni, saranno presenti al Gazebo organizzato da FDI Pisa dalle ore 10 alle 13 per confrontarsi con i residenti del quartiere.