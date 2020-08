Funerali privati in Santa Croce per il ristoratore che si è tolto la vita

Il funerale del ristoratore che si è tolto la vita a Firenze si terrà alla basilica di Santa Croce. Le esequie saranno in forma privata giovedì 27 agosto in orario da definire. Potranno partecipare solo gli amici e i parenti.

Lo si legge in una nota della famiglia del ristoratore, un comunicato in cui i parenti "ringraziano tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e solidarietà" e chiedono "a tutti, in primo luogo agli operatori dell'informazione, di rispettare il desiderio della famiglia di vivere questo momento di dolore nel silenzio, nella preghiera e nella massima riservatezza, salvaguardando e proteggendo gli affetti più cari".