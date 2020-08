Grande successo per Anbi Toscana a Festambiente

Tante persone si sono fermate a visitare lo stand di Anbi Toscana a Festambiente per dare ai visitatori informazioni utili sulle attività dei sei enti consortili della Toscana. Anche quest’anno, a suggellare la loro sinergia con Legambiente, i Consorzi di Bonifica della Toscana sono stati presenti alla 32ª edizione della manifestazione che si è tenuta a Rispescia (GR), mettendo a portata dei cittadini la possibilità di scoprire da vicino il ruolo dei Consorzi nella tutela della sicurezza idraulica ma anche a difesa dell’ambiente.

Tanto interesse, soprattutto da parte dei più piccoli, l’ha suscitato la canaletta didattica realizzata dal Laboratorio di idraulica fluviale del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze. Uno strumento utile per capire nel dettaglio come operano i Consorzi di Bonifica sul territorio e imparare, divertendosi, qualcosa di più sulla tutela dei corsi d’acqua e dell’ambiente.

«La nostra costante partecipazione a Festambiente rappresenta una conferma della sinergia di intenti con Legambiente – spiega Marco Bottino presidente di Anbi Toscana -. La tutela dell’ambiente è un aspetto non secondario nelle attività dei Consorzi di Bonifica che operano in Toscana a tutela della sicurezza ma anche della bellezza del territorio. E da sempre cerchiamo di trasmettere questi valori anche ai più piccoli, portandoli alla scoperta delle nostre attività, in particolare attraverso i progetti di didattica nelle scuole che da sempre riscuotono grande successo».

Fonte: Ufficio Stampa