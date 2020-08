Il 55° anniversario della tragedia di Mattmark, patrocinio dal Comune di Carrara

L'Amministrazione comunale di Carrara ha concesso il Patrocinio alla Commemorazione del 55° anniversario della tragedia di Mattmark, accogliendo la richiesta delI’Associazione Bellunesi nel Mondo.

Il 30 agosto 1965, a Mattmark in Svizzera, una valanga investì il cantiere per la costruzione di una diga, uccidendo 88 lavoratori: tra questi 56 erano italiani.

L’Associazione Bellunesi si è costituita proprio per ricordare i lavoratori italiani morti nella tragedia, tra i quali c’è anche il carrarese Paolo Figliè, che è sepolto nel cimitero di Turigliano.

Domenica 30 agosto, alle ore 17.15, per un minuto, la sirena del Cimitero di Turigliano suonerà per ricordare Paolo Figliè.

Come ricorda Marco Crepaz, Direttore dell’ Associazione Bellunesi nel Mondo, in pochi istanti si consumava un dramma che ha ferito profondamente la nostra terra e che è doveroso non dimenticare, tragico esempio delle sofferenze che hanno segnato la storia della nostra emigrazione. Questa iniziativa coinvolgerà tutti i Comuni italiani che hanno avuto delle vittime a Mattmark.

Fonte: Ufficio Stampa