Si conta un ferito lieve per un incidente avvenuto in Fi-Pi-Li, tra le uscite di Ginestra e Montelupo Fiorentino nella carreggiata in direzione Pisa. Il fatto è avvenuto alle 8 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino e una pattuglia della polizia stradale. La persona ferita è stata trasferita in pronto soccorso per le lievi ferite riportate.