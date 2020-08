L’ incontro "Le Vie dei Medici a La Versiliana” è stato organizzato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con la partecipazione di Italia Nostra. Una presentazione del lavoro di squadra svolto fino ad oggi ed un trampolino di lancio per gli sviluppi del Progetto come Sistema di Itinerari e Cammini Medicei 2020 sempre, in una prospettiva internazionale, con 10 Itinerari medicei geografici da declinare da parte dei Comuni interessati.

Il Progetto LE VIE DEI MEDICI, finalizzato alla scoperta e valorizzazione di Itinerari Medicei attraverso scambi fra Scuole interessate e a favorire un turismo giovanile-scolastico consapevole, è sostenuto da ANCI, Unpli, Feisct, oltre che da Toscana Promozione Turistica.

Saranno presenti Paolo Chiappini, Direttore Fondazione Sistema Toscan, Leila Pruneti, Responsabile Settore Marketing Brand e Comunicazione Toscana Promozione Turistica, Patrizia Vezzosi, Curatrice progetto ‘Le Vie dei Medici’ in Toscana. Conduce Fabrizio Diolaiuti

Fonte: Ufficio stampa