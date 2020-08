Infortunio sul lavoro a Empoli, Filctem Cgil chiede incontro in azienda

Ieri mattina un operaio addetto alla manutenzione interna della Zignago Vetro ha subito un infortunio sul lavoro, dalle informazioni ricevute ha dovuto subire l'amputazione di una falange del dito di una mano.

Non è accettabile che in un'azienda dove esistono delle procedure in termini di sicurezza e che tutti sono chiamati a rispettare possano accadere incidenti simili. A volte ciò che noi diamo per scontato e anche dove esistono delle buone pratiche non è sufficiente per evitare che ciò accada.

E il motivo per cui noi ribadiamo che non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza. Professionalità, investimenti in sicurezza, formazione continua sono le prevenzioni necessarie e saranno sempre al centro della nostra azione sindacale.

Siamo convinti che ci sia sempre bisogno di fare di più, motivo per cui il tema della sicurezza e della salute dei lavoratori sia stato e resterà uno dei punti centrali e prioritari dell'attività sindacale svolta dalla Rsu e dagli Rls aziendale.

La Filctem Cgil insieme a Rsu e Rls in merito all'accaduto ha chiesto un incontro urgente alla direzione aziendale per poter analizzare nello specifico l'incidente di ieri, ma ancheper fare il punto sia sull'organizzazione del lavoro che sui carichi di lavoro poiché spesso essi sono tra le cause in cui si determinano gli infortuni.

La Filctem Cgil esprimendo un profondo rammarico per il grave incidente augura una pronta guarigione al lavoratore.

Giuseppe Dentato, Filctem Cgil Empolese Valdelsa