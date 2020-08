È morto don Luigi Provenzi, caduto sul fuoco per bruciare le sterpaglie

È morto don Luigi Provenzi, il sacerdote della diocesi di Prato rimasto gravemente ustionato dopo essere caduto sulle braci di un fuoco, acceso per bruciare delle sterpaglie. L’incidente è avvenuto sabato scorso, 22 agosto, e le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Dopo un primo intervento al cuore fatto all’ospedale di Prato, l’anziano sacerdote, 79 anni, è stato trasportato d’urgenza in elicottero al centro grandi ustionati di Pisa. Qui è stato sedato, intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Inizialmente le sue condizioni, pur gravissime, sono state stabili, poi sono arrivate delle complicazioni renali che hanno peggiorato ulteriormente la sua fragile situazione. A dare la notizia del decesso, avvenuto alle 18,30 di oggi, è stato il vicario generale della Diocesi monsignor Nedo Mannucci, che fin dall’inizio è stato in costante contatto con i familiari di don Provenzi. In particolare con la nipote Anna Lancini. È stata lei a trovare lo zio a terra, nel giardino dell’antico complesso di San Domenico, dove la mattina di sabato scorso il sacerdote ha acceso un fuoco per bruciare degli aghi di pino. L’incidente, causato probabilmente da un malore, era avvenuto da poco, don Provenzi aveva provato a uscire dai tizzoni ardenti ma è riuscito solo parzialmente a mettersi in salvo.

Sabato scorso, immediatamente informato dell’accaduto, il vescovo Giovanni Nerbini ha inviato un messaggio a tutti i preti della Diocesi chiedendo di pregare per il confratello. Poi il giorno successivo, domenica 23 agosto, il Vescovo ha deciso di sostituire don Luigi in parrocchia e ha presieduto la messa festiva del mattino in San Domenico. Al termine della celebrazione monsignor Nerbini ha informato personalmente i fedeli sulle condizioni di salute del loro parroco e invitato i presenti alla più ampia collaborazione affinché le attività della comunità parrocchiale possano andare avanti.

Nelle ore precedenti il decesso, dopo aver saputo del peggioramento delle condizioni di don Provenzi, il Vescovo ha inviato un nuovo messaggio al clero chiedendo di affidare l’anziano sacerdote nelle mani del Signore.

Fonte: Diocesi di Pistoia - Ufficio stampa