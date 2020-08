Malore dopo la puntura di insetto, soccorsa donna nei boschi

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, sono intervenuti alle 7:30 circa nella zona del Parco Avventura in zona Macchia Antonini, frazione del comune di San Marcello Piteglio, per prestare soccorso ad una persona colta da malore a causa di punture di insetti. La donna in shock anafilattico dopo la puntura di una vespa è stata localizzata e recuperata dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza e consegnata al medico del 118. Con lei un uomo con difficoltà di comunicazione. La posizione dei due è stata inviata tramite WhatsApp al comandante dei carabinieri. Sul posto Carabinieri di Marliana e Sast, avvertito anche l'elisoccorso Pegaso.