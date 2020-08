Mugello, si trasferisce la pediatra Monte. Lettera alle famiglie per la nuova scelta

Si trasferisce in altro ambito territoriale dal 1° settembre la dottoressa Maria Teresa Monte, pediatra di libera scelta per l’ambito Dicomano, Londa, San Godenzo, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello. Nei prossimi giorni dalla zona distretto Mugello sarà inviata a tutte le famiglie una lettera in cui saranno comunicate le modalità per operare la scelta di un nuovo pediatra. I genitori dei bimbi assistiti dalla dottoressa Monte potranno scegliere un nuovo pediatra o per email o on line su piattaforma Open Toscana o recandosi di persona nei presidi territoriali.

Chi sceglie di inviare una email dovrà scrivere ad uno dei seguenti indirizzi:

anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it

amministrativipoliambulatorio.pontassieve@uslcentro.toscana.it

La richiesta dovrà essere effettuata inviando il modulo di scelta del medico debitamente compilato e corredato di copia di documento di identità valido. Il modulo (clicca qui per scaricarlo) è reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, dalla Home page seguendo il percorso Come fare per/scelta e cambio medico di famiglia o del pediatra.

Sempre da casa il nuovo pediatra può essere scelto anche on line tramite pc, tablet o smarphone sulla piattaforma Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) della Regione toscana che permette l’accesso alla scelta con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale Spid.

Rimane valida la possibilità di recarsi direttamente ai presidi territoriali Asl. Di seguito giorni e orari di accesso: Dicomano: mercoledì e sabato 8.30 -10.30; Vicchio: martedì e giovedì 8.30-10.30; Borgo San Lorenzo dal lunedì al venerdì 8.20- 1400; San Francesco Pelago dal lunedì al venerdì 8.30-13.00

Inoltre a settembre sono state previste delle aperture straordinarie del presidio Asl di Dicomano nei giorni e con gli orari: venerdì 4 settembre 8.30-12.30; mercoledì 9 settembre 15-18; venerdì 11 settembre 8.30 -12.30.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa