Nardella: "Sette miliardi persi a Firenze, ora settembre di rinascita"

"Sono stati persi quasi sette miliardi dal punto di vista economico, Firenze è il distretto della moda, dell'artigianato e poi ci sono grandi industrie manifatturiere". Questo il punto del sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Nella migliore delle ipotesi siamo arrivati ad un 50% di volume economico e di presenze", afferma il primo cittadino parlando del turismo nella città. "Più di un miliardo sono stati persi dal punto di vista del turismo, si sente il colpo - ha aggiunto Nardella - di questa crisi che paradossalmente ha indebolito le città più dinamiche: penso a città come Milano.Noi ci stiamo attrezzando per un settembre di rinascita". La conclusione è venata di ottimismo con cautela: "Abbiamo due strade: o ci piangiamo addosso o tiriamo fuori tutto l'orgoglio, la forza, l'energia, la creatività del nostro Paese per imparare qualcosa e uscire fuori migliori da tutto questo".