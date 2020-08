Nuova area sgambatura a Riglione con attrezzi per agility

Inaugurata stamani la nuova area sgambatura per cani nel quartiere di Riglione, all’interno del parco pubblico di via Malatesta. L’Amministrazione Comunale di Pisa ha accolto le richieste degli abitanti del quartiere, che avevano segnalato la mancanza di un’area specificamente adibita alla sgambatura dei cani, realizzando una nuova area attrezzata con panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti, delimitata da una recinzione metallica.

L’area di forma rettangolare con dimensioni di 50 per 20 metri, è dotata di un accesso pedonale per gli utenti con cani e di uno per mezzi che eseguono la manutenzione e lo sfalcio del prato ed è attrezzata con arredi e strumenti di agility dog, dotati di apposita cartellonistica. Sia le panchine che gli attrezzi per agility sono realizzati in materiale plastico riciclato. L’area si trova all’interno del parco di via Malatesta che, date le ampie dimensioni, consente di far coesistere nella stesso spazio funzioni e fruizioni diverse del verde pubblico. Dotata di un percorso di urban fitness e di attrezzature ludiche per bambini, rappresenta un importante luogo di incontro e di socializzazione all’aria aperta per famiglie, anziani, proprietari di cani, sportivi e per tutti gli abitanti del quartiere.

Il Comune di Pisa ha realizzato complessivamente 11 aree riservate ai cani, all’interno di spazi a verde pubblico in varie zone della città, che sono gestite dalla direzione Verde e arredo urbano. Le aree recintate sono tutte attrezzate con cestini e panchine. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. All’interno delle recinzioni i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo degli accompagnatori che ne sono responsabili. In presenza di più cani, i cani di taglia grande devono essere portati al guinzaglio o portare la museruola. Le aree verdi riservati ai cani si trovano in Largo Paolo Emilio Funaioli a Cisanello, Via Aldo Moro a Porta a Mare, Via Giovanni Falcone a Porta a Lucca, Via Giuseppe Bandi nel quartiere di Sant’Ermete-Putignano, Via Le Rene a Ospedaletto, Via Michelangelo al Cep, Via Montello in zona Pratale, Via Renato Pagni a Gagno, Via Salvatore Quasimodo in Don Bosco, Via Enrico Betti a Pisanova e via Malatesta a Riglione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa