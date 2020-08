Ambrogiana Fool Park, chiusura con il concerto di Paolo Benvegnù

Alla fine della stagione estiva, la manifestazione Fool Park organizzata nel Parco dell’Ambrogiana sfodera uno degli appuntamenti più preziosi: il concerto del cantautore Paolo Benvegnù, secondo classificato quest’anno al Premio Tenco nella categoria miglior album con il suo “Dell’odio Dell’innocenza”. Il concerto si svolgerà sul palco principale sabato 29 agosto alle 22.00 e i biglietti sono acquistabili in prevendita online sul sito di TicketSMS oppure direttamente all’ingresso la sera stessa. Il costo del biglietto è di 10 euro più i diritti di prevendita.

Paolo Benvegnù è milanese di origine, ma in Toscana ha trovato linfa vitale per la sua carriera artistica da solista, dopo aver lasciato la band che aveva contribuito a fondare, gli Scisma. Collabora con David Riondino e Stefano Bollani diventando una delle quattro voci soliste nello spettacolo Presepe vivente.

Alcune sue canzoni sono state interpretate e registrate da Irene Grandi e Mina, è salito sul palco con Marina Rei, Petra Magoni e Ares Tavolazzi, e numerose altre prestigiose collaborazioni artistiche.

Si esibisce sul palco del “concertone” del Primo Maggio a Roma nel 2009, mentre nel 2011 il suo album Hermann ottiene il secondo posto al Tenco nella categoria miglior album e riceve al MEI il premio come miglior solista dell’anno, Premio Italiano Musica Indipendente 2011 (PIMI).

Con questo ultimo album Benvegnù conferma il proprio inestinguibile desiderio di ricerca in ambito musicale, attribuendo tra l’altro (vero o falso che sia) la paternità delle canzoni ad un anonimo (e generoso) musicista che ha voluto regalargli questi brani dal sapore fortemente malinconico e profondamente riflessivo.

Certo è che la voce e l’interpretazione di Benvegnù aggiungono un inconfondibile aspetto all’intero disco, che è quello della gravità, della centralità del suono, che riesce a convergere l’attenzione sulle parole, adornate di musica, senza possibilità di distrazioni. Un lavoro, questo, che va a decretare una maturità artistica del già pluripremiato e riconosciuto talento di Paolo Benvegnù.

La domenica 30 agosto, invece, gran finale per Fool Park - edizione 2020, con due eventi, uno di seguito all’altro: alle 21.15 sul palco principale la performance di danza a cura di Barbara Mensi e dell’associazione Enars Ballet “OUT_OFF”, che si annuncia come una performance video-artistica in cui interagiscono i danzatori, il Covid e la consapevolezza; alle 22.00 nell’area relax il reading di poesia con incursioni musicali d’autore con il poeta Massimiliano Bardotti e la cantautrice Chiara Riondino. Il titolo per lo spettacolo, “Le spine e le mimose”, è tratto dal verso di una poesia di Giuseppe Conte, e il tema principale sarà la capacità si sentire la comune umanità che lega tra loro tutte le persone; un tema sviscerato a suon di versi e canzoni in un dialogo di continui rimandi tra letture poetiche e canzoni d’autore eseguite dal vivo. L’ingresso ai due eventi è gratuito.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa