Parcheggi, 106 nuovi posti per Lastra a Signa

Tre nuovi parcheggi saranno realizzati a Lastra a Signa nei prossimi mesi, per un totale di 106 posti auto a uso pubblico che andranno ad aumentare la possibilità di sosta e posteggio nel nostro Comune.

Si tratta del parcheggio che sarà costruito come opera compensativa a seguito di una trasformazione edilizia a carico di privati in via della Massolina. L’area di sosta, che più precisamente sarà collocata tra via Madonna della Tosse e via Poggio Vittorio, sarà dotata di 31 posti auto e i lavori per l’intero intervento partiranno nel corso del 2021.

Il secondo parcheggio è legato al progetto di recupero dell’area ex Coop in via Togliatti. All’interno dell’intervento, anche questo portato avanti da privati, è prevista anche la sistemazione dell’area a sosta posta dietro l’immobile (adiacente ai giardini pubblici). Il parcheggio, che sarà realizzato nei prossimi mesi parallelamente con l’iter dell’intero progetto, avrà una capienza di 45 posti auto di cui 35 a uso pubblico.

Prossimo l'avvio a Ponte a Signa dei lavori, già annunciati, per la costruzione di un parcheggio realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione di un intervento di edilizia privata. L’area di sosta sarà dotata di 40 posti auto e vi si accederà da via Puccini.

Grazie a questi nuovi interventi si cominciano a vedere gli effetti delle disposizioni contenute nel nuovo Piano Operativo dove sono previsti 23 nuovi parcheggi pubblici collocati in tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità delle zone con maggiori problemi in tal senso.