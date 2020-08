Vanno in pensione la dottoressa Vanda Taddei e il pediatra Raffaele Ammannati

Nei prossimi giorni, nell’ambito empolese, cesseranno l’ attività un medico di famiglia ed un pediatra. L’Azienda sanitaria ha già provveduto alla nomina dei rispettivi sostituti ai quali saranno assegnati i pazienti fino all’arrivo del medico titolare.

Dal 31/08, andrà in pensione la dottoressa Vanda Taddei, medico di famiglia del Comune di San Miniato. Sarà sostituita, con incarico provvisorio, dal dottor Davide Giglio fino all’assegnazione di un incarico definitivo secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale. Fino all’arrivo del medico titolare, gli assistiti saranno assegnati al dottor Giglio.

Dal 01/09 a seguito del trasferimento in altro ambito, il dottor Raffaele Ammannati, pediatra dell’ambito comunale accorpato Cerreto Guidi-Vinci, sarà sostituito con incarico provvisorio dalla dottoressa Fancelli Claudia fino all’attribuzione di un incarico definitivo secondo le procedure previste dalla convenzione per la pediatria. Fino all’arrivo del medico titolare, i bambini saranno assegnati in maniera automatica, alla dottoressa Fancelli.

I cittadini hanno la possibilità di effettuare una diversa scelta tra i medici disponibili rispettivamente nell’ambito territoriale del Comune di San Miniato e di Cerreto Guidi/Vinci inviando una mail all’indirizzo dedicato: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

La richiesta dovrà essere effettuata inviando a questo indirizzo il modulo di scelta del medico compilato e corredato di copia di documento di identità valido.

Il modulo è disponibile sul sito aziendale, a questo link: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/medico-di-famiglia/10135-scelta-e-cambio-del-medico-di-famiglia-e-o-del-pediatra.

I cittadini iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono scegliere il medico e il pediatra di famiglia anche da casa tramite Pc, tablet e smartphone.

Il servizio è messo a disposizione dalla Regione Toscana tramite la piattaforma OPEN TOSCANA al seguente link: http://servizi.toscana.it/?tema=salute. Il portale permette l’accesso alla scelta tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID.

L’azienda sanitaria ringrazia i medici per l’impegno e la collaborazione sempre garantiti per assicurare alta qualità nell’assistenza a tutti i loro pazienti.

Fonte: Asl Toscana Centro