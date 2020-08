Furti in serie nel Pisano, in manette 32enne

Un 32enne, protagonista di rapine in serie nel Pisano tra il 2009 e il 2011, è stato arrestato oggi (mercoledì 26 agosto) dalla polizia. L'uomo, di origini marocchine, ha commesso i furti insieme a altri complici e spesso a supermercati e uffici postali. Colpiva mascherato e a volte anche armato. Il 32enne è stato trovato nel suo appartamento a Ghezzano. Dovrà scontare una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione.

La prima rapina fu alle Poste di San Frediano a Settimo (Cascina) nel luglio 2009 quando portò via 1.800 euro. Nel 2010 prese di mira un supermarket in Valdera dove rubò 1.600 euro. Infine nel 2011, dopo aver portato via con violenza un furgone dell’azienda TNT al conducente con all’interno ancora dei pacchi da consegnare, ha tentato di scappare assieme al cugino, salvo poi essere bloccato sulla Fi-Pi-Li.

Nel frattempo il giovane, dal 2011 sino a oggi, si è reso autore di altri reati contro il patrimonio, tra cui una ricettazione commessa nel 2019 su uno scooter, rubato al centro di Pisa, per la quale era stato denunciato ulteriormente dagli uomini della Questura. Adesso si trova al Don Bosco.