Regionali 2020, Fiammetta Capirossi si ricandida per il Consiglio Regionale della Toscana

Un cammino che prosegue raccogliendo l'esperienza positiva di questi cinque anni per andare oltre con la voglia di rappresentare ancora i cittadini con coraggio e determinazione.

“Per cinque anni ho rappresentato il territorio che mi ha eletta nel Consiglio Regionale della Toscana, e ho deciso di rimettermi nuovamente a disposizione del mio partito e dei cittadini per portare avanti i progetti che non sono stati ultimati e sviluppare quelli che stanno nascendo.”

In questi cinque anni sono tante le sfide raccolte e le scommesse vinte sul territorio, tra le principali:

La definizione e la sottoscrizione del protocollo per la gestione del lago di Bilancino; la progettazione della messa a norma sismica e riqualificazione dell’ospedale del Mugello insieme all’inaugurazione del Pronto Soccorso di Ponte a Niccheri; l’approvazione della legge regionale sul terzo settore e la creazione della Consulta regionale del terzo settore.

Approvata la legge sui diritti e le politiche per le persone con disabilità, che favorisce insieme all’inclusione anche l’occupazione e il sostegno alle famiglie; gli emendamenti sulla sanità di confine che permettono una maggiore disponibilità di servizi per i cittadini favorendo chi vive in zone limitrofe ad altre regioni; la legge regionale che valorizza e tutela il biologico visto il coraggioso e fondamentale salto in avanti che le nostre aziende hanno fatto negli anni, portando il biologico ben oltre il 40%; gli investimenti in industria 4.0 che hanno permesso alle nostre realtà industriali di ottenere incentivi per le innovazioni tecnologiche necessarie per essere concorrenziali; tanti i risultati ottenuti sulla mobilità e le infrastrutture dal treno Minuetto in più previsto entro il 2021 e la messa su rotaie sulla linea ferroviaria della Valdisieve entro i primi mesi del 2022 di ben 11 nuovi treni, risultati importanti di cui potranno beneficiare i viaggiatori e pendolari ma la vera sfida sarà la realizzazione del passaggio per i treni alta velocità e liberare le tracce in Santa Maria Novella per poter finalmente lavorare per aumentare le corse.

In questa logica di alleggerimento della mobilità è in fase di progettazione anche la risoluzione dei numerosi passaggi a livello disposti sulla statale 67 per rendere i tempi di percorrenza su strada più agevoli.

E poi le emergenze che sono state affrontate come gli ultimi eventi alluvionali, il terremoto con la gestione commissariale dei danni e l’emergenza COVID -19 che oltre all’organizzazione sanitaria richiede il massiccio impegno con le associazioni di categoria per intervenire sulla crisi economica che seguirà di pari passo quella sanitaria.

In numeri ciò che è stato fatto da Fiammetta Capirossi in Consiglio Regionale:

14 proposte di legge presentate di cui 12 approvate

2 proposte di regolamento interno

325 mozioni firmate 206 approvate, di cui 11 prima firmataria

L’impegno si rinnova, con la riqualificazione dei presidi ospedalieri in particolare da porre in prima linea il potenziamento di Serristori struttura fondamentale e una creazione di un sistema integrato tra i presidi ospedalieri e i servizi territoriali (Case della Salute) per garantire ai cittadini risposte efficienti e qualità; trasformare il nostro territorio un laboratorio di idee e innovazione che diventi terreno fertile per la crescita e la realizzazione professionale dei giovani; valorizzando un turismo di qualità e slow anche attraverso i cammini, che offrono natura e storia ad ogni tappa, (Via degli Dei e Cammino di Dante) dando seguito ad un grande viaggio nel nome dei Medici dal punto di vista culturale, architettonico e gastronomico; incrementando e mantenendo la coltivazione biologica unita alla tutela delle filiere e alla digitalizzazione dei processi per una maggiore tracciabilità e sicurezza dei prodotti agricoli; avvicinare i giovani al lavoro artigiano delle botteghe, ricchezza del territorio, per elevare il nome della Toscana nel mondo; fare rete per far nascere una nuova stagione di protagonismo femminile, per garantire la parità di genere in tutti i settori; valorizzare i Comuni di confine per contrastare lo spopolamento.

“Un’ avventura che riparte dal mio territorio, dove ho raccolto le criticità e le problematiche delle persone, delle aziende, degli amministratori locali e delle tante associazioni di categoria e di cui mi sono fatta portavoce in Regione, cercando di garantire le migliori risposte al servizio dei cittadini, sono pronta a proseguire con entusiasmo e concretezza nel rappresentare e tutelare un territorio prezioso come tutti i suoi cittadini.”

Fiammetta Capirossi candidata al Consiglio Regionale della Toscana

seconda nella lista del PD per il Collegio Firenze 2, Mugello, Valdisieve, Valdarno, Chianti.

