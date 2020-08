Ritmo D’Estate, a Montespertoli Edoardo Brogi e le giovani promesse del canto

L’Associazione ASD Montespertoli Calcio è felicissima di organizzare il 27 agosto 2020 il concerto “Ritmo D’Estate, Montespertoli 2020” con l'obiettivo di regalare alla comunità una piacevole serata in compagnia di giovani artisti del territorio: Edoardo Brogi, Vittoria Tampucci, Mad Blow , Emme e Eddie Brock. Il concerto è studiato per un pubblico di tutte le età e anche i bambini potranno parteciparvi. Il concerto inizierà alle 21:30 nella splendida cornice di Piazza Machiavelli a Montespertoli. Il costo del biglietto è di 10 euro e l'intero ricavato sarà devoluto alla Scuola Calcio e alle attività del Settore Giovanile. I biglietti sono in vendita presso: Codex abbigliamento, Jack’s Bar (dalle ore 18 in poi) e online sul sito www.montespertolicalcio.it

I cantanti e gli artisti si alterneranno sul palco con i loro pezzi tra un mix di generi e mood insieme a delle fantastiche coreografie di Stefano Bautista, ballerino professionista originario di Montespertoli e Leonardo Mannucci.

Presentano la serata Letizia Toni e Matteo Mazza.

Durante la serata, verrà promossa la lotteria organizzata in collaborazione con Coop Montespertoli, il cui ricavato sarà devoluto all'Ospedale Pediatrico Meyer. L'estrazione avverrà il 18 dicembre 2020.

BIO DEGLI ARTISTI



Edoardo Brogi è un cantautore toscano nato il 22 agosto 1996, originario di Montespertoli. Si presenta al pubblico con il suo primo inedito “Polvere” ad ottobre 2018, subito molto apprezzato, inizia la sua ascesa nel mondo della musica. Vincitore del contest indetto da Coca Cola e Radio 105, viene eletto a dicembre 2019 prima FINAL FUTURE LEGEND della musica italiana. Ha partecipato quest` anno al Capodanno in Musica di canale 5 in diretta da Bari la notte di Capodanno, esibendosi sul palco tra i grandi nomi della musica italiana. Il suo singolo “Senza di Te” ha avuto grandissimo successo e anche il videoclip, pubblicato il 31 dicembre su You Tube ha già qualche decine di migliaia di views. Edoardo Brogi ha firmato un contratto discografico con Warner Music Italy e sta lavorando ai nuovi pezzi che usciranno nel 2020.

Vittoria Tampucci, in arte VITTO, ha vent'anni e vive a Vinci. All'età di dodici anni si è iscritta ad una scuola di canto, ma ha iniziato a cantare da piccolissima. Negli ultimi anni si è esibita su vari palchi più o meno importanti, partecipando a diversi concorsi sia a livello regionale che nazionale. Esperienze importanti sono state per lei la finale di Castrocaro nel 2016 e la partecipazione a The Voice of Italy nel 2019, entrando nel team di Elettra Lamborghini. Dal 2018 collabora con Formica dischi per la produzione dei suoi pezzi.

Marco Mazzantini in arte EMME è un rapper toscano nato il 24 Maggio 2001, originario di Montespertoli ha iniziato a scrivere canzoni durante gli anni delle medie e la sua passione è cresciuta fino a pubblicare il primo singolo, Fondamenta, nel Novembre del 2019. Il suo rap cerca di unire le sonorità americane con le melodie della musica italiana fino ad arrivare ad un connubio di “rap cantato”. Inizia la sua carriera live nel circondario dell` Empolese-Valdelsa con alcuni inediti non ancora pubblicati, e nel novembre 2019 partecipa al contest, “Periferia in rap”, organizzato da Quasiradio arrivando sul podio. EMME è un rapper indipendente e sta lavorando ai nuovi pezzi che usciranno nel 2020.

Daniele, in arte Madblow nasce a Perugia nel 1997. Cresce a Roma la sua adolescenza e si immerge nella musica a giovanissima età. Nel 2017 pubblica il primo singolo su tutte le piattaforme sotto distribuzione Thaurus. Nel 2017, dopo il trasferimento in Umbria si dedica alla musica come unico obbiettivo, trascorrendo molto tempo in studio a lavorare Nel 2018/2019 ha partecipato al Coca-Cola future legend che gli ha dato la possibilità di calcare palchi giganti

Edoardo Iaschi in arte Eddie Brock nasce a Roma nel 1997. Inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 11 anni per poi intraprendere il suo percorso musicale nel 2016 facendo uscire i suoi primi singoli. Nel 2018 partecipa al Coca-Cola future legend con il team di Annalisa classificandosi semifinalista. Nel 2019 firma il suo primo contratto manageriale e sta lavorando al suo primo disco ufficiale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa