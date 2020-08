Sinistre: a Firenze e Metrocittà, sulla riapertura della scuola nessuna condivisione

Enrico Carpini, Consigliere della Città Metropolitana di Firenze e candidato di Toscana a Sinistra

Dmitrij Palagi, Consigliere comunale a Firenze

«A meno di venti giorni dalla riapertura delle scuole le informazioni continuano a scarseggiare e la condivisione delle scelte all'interno delle istituzioni è totalmente assente.

Una conferenza stampa annunciata per oggi da Comune di Firenze e Città Metropolitana per illustrare i dati in vista della riapertura è stata rinviata a data da definirsi, mentre siamo ancora in attesa di una risposta all'interrogazione sulla tematica scuole e trasporto scolastico rivolta oltre 40 giorni fa all'Amministrazione Metropolitana dal Consigliere Enrico Carpini.

Nel frattempo anche dentro Palazzo Vecchio le commissioni riprenderanno la prossima settimana, sempre in modalità telematica, con un bollettino di Giunta che non vedrà un percorso di confronto che avevamo auspicato, tra Assessora, Consiglio, il movimento Priorità alla Scuola e organizzazioni sindacali.

Una tale mancanza di condivisione su una tematica così delicata e sentita non è accettabile, la Giunta fiorentina, i Consiglieri delegati della Città Metropolitana ed il Sindaco Nardella che li presiede entrambi diano delle risposte ai rappresentanti istituzionali alla cittadinanza preoccupata.

Fonte: Ufficio Stampa