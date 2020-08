Stadio Fiorentina, Italia Viva propone procedura 'fast': "Competenza solo del Comune, in 7 giorni si parte"

“Entro sette giorni Rocco Commisso potrebbe finalmente le carte in regola per intervenire sullo stadio Franchi di Firenze, sbloccando così un intervento da qualche centinaio di milioni utile per la città e per il rilancio di una situazione economica stagnante”. Matteo Renzi, senatore di Italia Viva, parla dell’emendamento presentato oggi al Dl “Semplificazione” con l’obiettivo di rendere più snella la procedura per la riqualificazione la ristrutturazione degli impianti sportivi in Italia.

“E’ evidente - prosegue Renzi – che lo stadio di Firenze non ha lo stesso valore artistico della Galleria degli Uffizi, qualora passasse il nostro emendamento le competenze sarebbero esclusivamente delle amministrazioni, senza il parere delle Soprintendenze. Non vedo motivi per essere contrari alla nostra proposta. È il momento di mostrare senso della responsabilità. Nel giro di una settimana si voterà e sapremo chi è a favore e chi contrario. In caso di via libera il sindaco di Firenze e la Fiorentina potrebbero partire in pochissimo tempo.