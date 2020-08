Stadio Fiorentina, Torselli (FdI): "Quello di Renzi è uno spot elettorale"

“Noi fiorentini, chi è Matteo Renzi lo sappiamo bene e non ci meravigliamo del fatto che, in piena campagna elettorale per le Elezioni Regionali, se ne esca fuori con un emendamento sugli stadi che non è niente più di uno spot elettorale. Perché? Non tanto per il contenuto dell'emendamento, ma perché Renzi finge di dimenticarsi chi sono i suoi compagni di banco al governo: il partito del calesse e il partito che per 10 anni, a Firenze, è andato a braccetto con i Della Valle promettendo lo stadio alla Mercafir”. Così Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per le prossime elezioni regionali, in merito alla proposta di emendamento presentato dal leader di Italia Viva al decreto Semplificazioni.

“Tra le cose che Renzi finge oggi di dimenticare – conclude Torselli – c'è anche che il centrodestra aveva promosso, a mia firma, la riqualificazione del Franchi già nel 2011, quando lui era sindaco del Pd, Nardella assessore allo sport ed i suoi consiglieri bocciavano le nostre proposte esaltando le finte promesse dei Della Valle che presentavano plastici e disegnini. Se oggi Renzi ha cambiato idea, ci fa piacere, ma prima si guardi attorno e prenda coscienza di chi sono i suoi alleati, non solo al governo, ma anche in Toscana, dove Giani ha fatto parte per anni proprio del CdA della Fiorentina all'epoca dei Della Valle”.

Fonte: Ufficio stampa