Taglio dei parlamentari, il Comitato per il Nolancia la usa battaglia anche da Pistoia

Il 12 agosto la Consulta ha respinto i quattro ricorsi che contestavano il merito e i tempi del referendum sul taglio dei parlamentari. Li ha respinti eccependo questioni di forma, e non di sostanza.

Dunque, il 20 e 21 settembre prossimi, gli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo di 7 regioni e 1000 comuni, i cittadini e le cittadine saranno chiamati ad esprimersi sul taglio di 345 parlamentari (230 in meno per la Camera e 115 in meno per il Senato).

Il Comitato pistoiese per il NO si è costituito il 6 febbraio, sospendendo le sue attività durante i mesi di lock-down, ma ha continuato via via ad informare aggiornando questa pagina Facebook.

Adesso il Comitato riparte, con ancora più forte convinzione nel combattere questa battaglia, che sappiamo difficile e controcorrente, ma giusta.

La crisi della politica non si affronta riducendo i costi della democrazia, e allontanando ancora di più i cittadini dalle istituzioni.

La nostra è una Repubblica parlamentare, rappresentativa. Ogni modifica della Costituzione, e del suo ordinamento, deve essere ispirata ai principi del bilanciamento tra i poteri e della sovranità del popolo.

Entrambi questi principi sarebbero intaccati, se fosse confermato il taglio lineare dei parlamentari, senza altro contrappeso costituzionale o ordinamentale.

Per questo, facciamo appello a tutte le forze democratiche, politiche e associative, economiche e sociali, singoli cittadini, affinché si uniscano a noi.

Vi chiediamo di aderire, scrivendo sulla nostra pagina Facebook e inviando una mail a comitatoptperilno@gmail.com

Comunicheremo via via le adesioni e le iniziative da noi promosse da qui al 20 e 21 settembre, per dire NO al taglio dei parlamentari, NO al taglio della democrazia.

Il Comitato Pistoiese per il NO