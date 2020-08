Falso sito per screditare candidata alle comunali, due indagati

Due tecnici informatici di 28 e 30 anni, uno italiano e uno cinese, sono indagati per 'diffamazione' e 'sostituzione di persona' dalla procura di Prato. Avrebbero gettato discredito sulla candidata Teresa Lin, di origini cinesi, che correva in una delle liste per Biffoni nel maggio 2019. Uno dei due indagati è figlio di uno dei candidati al Consiglio comunale in una lista concorrente.

I due giovani avrebbero creato un sito internet pochi giorni prima del voto: nelle pagine web era stato pubblicato in mandarino un appello al voto, assieme alla promessa, sottoscritta da colei che si voleva spacciare per Teresa Lin, di una "interruzione delle ispezioni a sorpresa nelle aziende". Teresa Lin è stata poi eletta in Consiglio.