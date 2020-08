Un tuffo in piazza fra i libri a Carmignano, letture di settembre

Dopo il successo di “Un tuffo in piazza… fra i libri” – le letture che durante l’estate hanno animato le serate in piazza Matteotti a Carmignano, con un buon afflusso di bambini e delle loro famiglie – la biblioteca Aldo Palazzeschi e l’Assessorato alla cultura del Comune di Carmignano propongono una nuova iniziativa che segue la scia degli eventi estivi.

A settembre il Parco Museo Quinto Martini di Seano ospiterà “Libri a regola d’arte”: tre laboratori creativi per bambini, accompagnati da letture sul tema dell’arte.

- Martedì 1 settembre, ore 10: “Caccia all’opera!”. Alla scoperta del Parco Museo, della vita e delle opere di Quinto Martini qui conservate con un’avvincente caccia al tesoro… artistica! (Per bambini di 8-11 anni).

- Venerdì 4 settembre, ore 10: “Animali… al cubo!”. I nostri amici animali protagonisti. Ispirati alle opere dell’artista Pablo Picasso, i bambini, novelli artisti, saranno guidati nella rappresentazione del loro animaletto preferito! (Per bambini di 5-10 anni).

- Martedì 8 settembre, ore 10: “Parco Museo… Pop!”. E se le sculture del Parco Museo diventassero le protagoniste di un murales? Ispirati alla vivacità delle composizioni dell’artista Keith Haring, i bambini, rielaborando le opere presenti nel parco, sperimenteranno la potenza espressiva del colore come dei veri artisti di strada! (Per bambini di 8-11 anni).

È consigliata la prenotazione telefonando allo 055.8705520 o scrivendo a bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa