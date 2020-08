'Un tuffo nell’arte', torna il campus del Museo di Palazzo Pretorio e del Museo del Tessuto

Riparte a fine agosto a Prato il campus “Un tuffo nell’arte”: dal 31 agosto all’11 settembre, tante attività e laboratori che coinvolgeranno Museo di Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto. Il campo estivo è rivolto ai bambini della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) e si svolgerà presso i due musei, ma nelle attività e nei laboratori saranno coinvolti anche gli altri soggetti della rete PratoMusei. Un modo diverso per avvicinare i bambini a forme d’arte diverse e far loro scoprire la storia della Città di Prato in modo coinvolgente e divertente.

Il campus ha una durata di 8 ore (alle 8.30 alle 16.30) con pranzo al sacco ed è possibile iscriversi settimanalmente. Le iscrizioni per la settimana che va dal 31 agosto al 4 settembre chiudono il 28 agosto, mentre fino al 4 settembre è possibile iscriversi per la settimana dal 7 all’11 settembre.

Il costo settimanale è di 140 euro a bambino. Per i soci Unicoop Firenze la tariffa è scontata a 120 euro. Il costo prevede attività all'aperto, azioni-gioco e laboratori artistici. Il numero di posti è limitato a 12 partecipanti, nel rispetto della normativa anti-Covid2019.

Il campus è organizzato dalle cooperative Coopculture e Keras in collaborazione con il Museo di Palazzo Pretorio e il Museo del Tessuto e il sostegno del Comune di Prato. Rientra nell’ambito dell’iniziativa della Regione Toscana S-passo al Museo, che coordina e promuove campus nei musei toscani dove divertirsi in sicurezza.

Le famiglie hanno la possibilità di usufruire del bonus Baby Sitting-Centri Estivi 2020.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare tel. 0574 24112 0574 1837860 mail prenotazioni.museiprato@coopculture.it

Fonte: Museo di Palazzo Pretorio