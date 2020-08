Vertenza Sanità privata, domani Eugenio Giani al presidio permanente davanti al Don Gnocchi di Firenze

Presidio permanente davanti al Don Gnocchi di Firenze (via di Scandicci 269) daloo scorso lunedì fino a lunedì 31 agosto (ore 8-20) con Fp Cgil e Cisl Fp. DOMANI giovedì 27 agosto alle 16:30 saranno presenti la candidata consigliera regionale Monia Monni e il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, alle 17 ci sarà anche Eugenio Giani.

LA VICENDA

Contro la mancata ratifica da parte dell’Associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris) e l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) del rinnovo del contratto della Sanità Privata continua la mobilitazione al grido di “Padroni predoni coi soldi pubblici. Aris e Aiop vergogna”.

La protesta riguarda la mancata firma definitiva sulla preintesa, sottoscritta il 10 giugno scorso, del contratto della Sanità Privata, atteso da 14 anni e dopo oltre 3 anni di trattativa. Una scelta, quella di Aris ed Aiop, come affermano le segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, “vergognosa, perpetrata sulla pelle di tutte le professioniste e i professionisti della sanità privata, definiti eroi quando si tratta di fare profitto e poi negati di ogni diritto. Mai ci era capitato di assistere ad un comportamento tanto irresponsabile. Adesso basta, è finito il tempo delle trattative. Con questi soggetti non è possibile contrattare. Ora non ci rimane che la lotta e questo di certo non ci spaventa: ora sciopero nazionale”.

Dopo il flash mob sul Ponte Vecchio e il presidio di ieri mattina davanti alla Prefettura di Firenze, la protesta contro questa “vera e propria vergogna” prosegue: da ieri pomeriggio e fino a lunedì 31 agosto presidio permanente della 8:00 alle 20:00 davanti ai cancelli dell’IRCCS Don Gnocchi di Firenze in Via di Scandicci 269.

E' un'altra occasione per informare le cittadine e i cittadini di quanto sta accadendo, e per tutti coloro che vorranno essere presenti di manifestare “una presa di posizione a sostegno delle lotte e dei diritti dei lavoratori e contro questi soggetti che non meritano di lavorare con soldi pubblici”.

Firmato: FP CGIL Firenze, FP CISL Firenze e Prato

Uffici Stampa Cgil Cisl Toscana e Firenze