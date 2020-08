Zona Fiorentina Sud Est, l’invito dei sindaci al personale scolastico: "Fate i test sierologici"

In vista del ritorno sui banchi di scuola previsto per lunedì 14 settembre, la Regione Toscana ha predisposto uno screening gratuito (su base volontaria) del personale scolastico che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali. L’obiettivo è quello di tornare a scuola nella massima sicurezza scongiurando nuovi contagi da Covid-19.

Da qui l’invito della Conferenza dei sindaci della Zona sociosanitaria Fiorentina sud est rivolto al personale docente e non docente ad effettuare il test prima della ripresa dell'attività scolastica: “Pur non essendo obbligatorio, è importante che tutto il personale scolastico aderisca a questo screening completamente gratuito messo a disposizione dal nostro sistema sanitario. Così potremo garantire la sicurezza dei nostri studenti e di tutto il personale scolastico, e anche la tranquillità delle famiglie. Fare il test è un segnale di responsabilità e di esempio per tutti i cittadini”.

Nella nostra regione, lo screening preventivo del personale docente e non docente è scattato lo scorso 20 agosto e potrà essere prenotato fino al 5 settembre (realizzandolo comunque prima dell’avvio dell’attività scolastica).

Per effettuare il test, ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale – che ne registrerà l’esito tramite l'app #ascuolainsalute – oppure agli ambulatori dell’Azienda sanitaria, prenotando autonomamente il test sierologico attraverso il sito https://rientroascuola.sanita.toscana.it scegliendo il giorno e l’ora. L'esito sarà consultabile direttamente nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico all’indirizzo http://fascicolosanitario.regione.toscana.it. Tutte le informazioni utili sul portale della Regione: https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-da-domani-20-agosto-prenotabile-il-test-sierologico-per-il-personale-scolastico .

Fonte: Ufficio Stampa