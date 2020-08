A spasso sulle Mura con la Compagnia dello Stile Pisano

Dal quartiere chiamato anticamente 'Ponte', oggi Santa Maria, da cui si affacciavano i ponti sull'Arno e sull'Auser, a torri medievali che durante il periodo della Repubblica Marinara si ergevano sulle Mura a difesa dall'abitato, fino a porte misteriose che raccontano antiche vicende: domenica 30 agosto passeggiata sulle Mura di Pisa ripercorrere la storia di Pisa, con la guida della Compagnia dello Stile Pisano

Partenza da piazza delle Gondole alle 19 con arrivo e discesa alle 20.30 in piazza dei Miracoli dalla Torre Santa Maria. Prenotazioni telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, online sul sito di CoopCulture, oppure direttamente la sera dell'evento fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili. Biglietti a 5 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per accompagnatori di disabili. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatti ridiscendere attraverso l'ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente l'ascensore presso la Torre Santa Maria. Tutto nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale.

Oltre agli eventi, le Mura sono aperte sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, nel tratto da piazza dei Miracoli fino alla Torre Piezometrica con ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura. Accessi e biglietteria sia alla Torre Santa Maria sia alla Torre Piezometrica, ingressi contingentati e mascherina obbligatoria.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa