Aperta anche domenica la Rocca a Vicopisano

Il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi a Vicopisano sarà aperto anche domenica 30 agosto, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 (l'ultima visita inizia circa un'ora prima della chiusura) e a coordinare le visite guidate ci sarà il presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, Giovanni Ranieri Fascetti. A settembre riprenderanno le aperture anche di sabato pomeriggio.

Il tour inizia da Palazzo Pretorio, dai suoi stemmi, dalle sue sale e dal suo museo e continua fino alla sommità della Rocca fortificata e resa inespugnabile da Brunelleschi, da cui si ammira un panorama che spazia a 360 gradi sulle bellezze del Monte Pisano e del territorio circostante, arrivando fino al mare. Il costo del biglietto è di 3 euro (ridotto 2), per Palazzo Pretorio e il museo, 5 Euro (ridotto 3), per la Rocca e 7 Euro (ridotto 5) per Rocca e Palazzo Pretorio (visita completa). Le riduzioni si applicano per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 14 anni e per gli over 65. Fino a 10 anni l'ingresso è gratuito.

I gruppi saranno composti da massimo dieci persone, si raccomanda di indossare la mascherina.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa