Beat Garden, ti è piaciuta l'edizione 'alternativa' del festival? Il sondaggio

Prima serata 'soft' per Beat Garden, la manifestazione alternativa al Beat Festival che si tiene da 6 anni e che a causa dell'emergenza coronavirus ha dovuto adottare soluzioni diverse per godere degli eventi al Parco di Serravalle. A Empoli non è mancata la presenza di giovani e giovanissimi, il cuore pulsante dell'evento. L'area dedicata a bancarelle e food è stata transennata e gli ingressi segnalati con le generalità dei presenti per evitare rischi di contagio. A margine si è tenuto un evento pubblico sulle Città del Futuro con ospiti il sindaco Brenda Barnini e l'europarlamentare Simona Bonafè, prima del concerto di Max Casacci. Qui il programma della manifestazione.

Sul debutto e sull'intera manifestazione abbiamo proposto il sondaggio di gonews.it di questa settimana. Nuove modalità di fruizione per l'intero festival, un'edizione più raccolta ma comunque della durata di 5 giorni, tanta natura a disposizione per godersi gli ultimi giorni di estate.

Vi piace l'edizione alternativa del Beat Garden? Potete votare fino alle 13 di giovedì 3 settembre qui sotto o nella colonna a destra di ogni pagina di gonews.it.