Centro giovani Sottosopra, ripartono le attività a Fucecchio

Per tutto il mese di settembre le attività ripartiranno dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 .

Dopo la sperimentazione delle attività estive Binario 9 e 3/4 e considerato il perdurare delle restrizioni da Coronavirus la riapertura delle attività del Sottosopra punterà sull’attenzione agli spazi per poter mettere in moto un servizio educativo capace di rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e, allo stesso tempo, in grado di offrire a tutti gli adolescenti dai 12 anni un contesto di socializzazione, di gioco e di apprendimento sicuro e rispettoso del distanziamento sociale e dei dispositivi individuali.