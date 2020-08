Concorso letterario CiviCa, fissata la data della premiazione

Si terrà sabato 5 settembre alle 17 la premiazione dei vincitori del primo concorso letterario nazionale di CiviCa, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Amici di CiviCa.

I finalisti sono già stati contattati dalla segreteria del premio, mentre il nome dei sei vincitori – tre per ogni sezione, poesia e racconti – sarà comunicato in occasione della premiazione. I testi di tutti i finalisti sono stati inseriti in un'antologia, che verrà presentata durante la cerimonia.

Dopo i saluti dell'Assessore alla Cultura, prenderà la parola la presidente dell'associazione Amici di CiviCa e il presidente della giuria. Seguirà la premiazione dei vincitori delle due sezione e poi le letture a cura dei gruppi “Leggend...ari” e “Letture ad alta voce” dell'associazione Amici di CiviCa.

Fonte: Ufficio stampa