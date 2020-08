Coronavirus, test sierologici gratuiti a Effetto Venezia

A “Effetto Venezia e dintorni”, domani venerdì 28 e sabato 29 agosto, coloro che lo desiderano potranno sottoporsi, gratuitamente e su base volontaria, al test sierologico per verificare la positività al Covid-19.

In piazza dei Domenicani nell’ultimo week-end della festa, sarà infatti allestita una postazione di “Movida si…cura ", la campagna di prevenzione per il coronavirus, promossa dall'assessorato regionale al Diritto alla salute.

Vi sarà un gazebo così come mezzi mobili del volontariato sociale (Misericordie, Anpas, Croce Rossa italiana), cui rivolgersi per effettuare il test sierologico gratuito e avere tutte le informazioni necessarie.

Gli operatori, in caso di positività al test, daranno indicazioni sui successivi passaggi per lo svolgimento del tampone molecolare necessario per verificare se l'infezione si trova ancora nella fase acuta.

Sarà anche possibile effettuare l’alcool test, sempre su richiesta degli interessati.

"Livorno ha già ospitato l'iniziativa più volte a cavallo tra luglio e agosto - spiega l'assessore al sociale Raspanti - ma abbiamo chiesto all'assessore Saccardi di prevedere due date supplementari in occasione di Effetto Venezia. Vogliamo ringraziare la Regione per aver accolto la nostra richiesta e i volontari per il prezioso lavoro svolto in questa importante iniziativa di screening e prevenzione. La strategia tesa ad evitare una eventuale seconda ondata pandemica si basa, tra l'altro, sull'esecuzione di test su larga scala e sulla sensibilizzazione al rispetto di tre regole fondamentali: distanza di sicurezza, igiene delle mani e utilizzo delle mascherine quando necessario".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa