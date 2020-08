Covid, giuste le restrizioni per le discoteche: i risultati del sondaggio di gonews.it

I risultati dell'ultimo sondaggio di gonews.it, approvano la misura del Governo che ha deciso di chiudere discoteche e sale da ballo per evitare focolai di Covid-19.

Le restrizioni hanno fatto molto discutere, ma i nostri lettori non hanno dubbi. Alla domanda: "restrizioni per le discoteche: sei d'accordo?" l'86,68% ha votato sì, mentre il 13,32% non è d'accordo.

Per il nuovo sondaggio parliamo ancora di eventi. In questi giorni a Empoli si sta svolgendo il Beat Garden, versione alternativa dell'ormai noto festival che tutte le estati si svolge al Parco di Serravalle. Ecco la domanda: "Beat Garden, ti è piaciuta l'edizione 'alternativa' del festival?". Per votare c'è tempo fino alle 13 del 3 settembre.