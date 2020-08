Covid, due passeggeri di volo Londra-Pisa fatti scendere per rischio contagio

Un video su Twitter documenta la procedura anticontagio per un passeggero del volo Ryanair Londra Stansted - Pisa. Come riportano le cronache nazionali, la polizia sale a bordo per far sbarcare due passeggeri. Uno di questi aveva appena ricevuto un messaggio dal servizio di tracciamento, poco prima del decollo. L'aeroplano è rimasto a terra nello scalo inglese finché i passeggeri non sono stati portati in area sicura e i sedili sono stati sanificati con cura. Ci sono stati 40 minuti di ritardo nel volo.

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE — Jamie ‘The James’ Jane (@FionnMurphy10) August 26, 2020