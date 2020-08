Dl Semplificazioni: c'è lo stop all'aeroporto di Firenze

Dopo la presentazione degli emendamenti sul Dl Semplificazioni, il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo M5S in Commissione Affari Esteri annuncia che "con la nuova formulazione del Dl Semplificazioni, sarà necessario ottenere anche la Vas, non sarà quindi più sufficiente la sola Via, come in precedenza. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, poiché si rischiava di autorizzare opere già bocciate in passato, come nel caso del Piano di Sviluppo Aeroportuale di Firenze, il cui progetto è stato annullato dal Tar per la Vas e dal Tar Toscana e dal Consiglio di Stato per la Via".

"Grazie ad un lavoro di sinergia con i ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti, ho premuto affinché questa norma di buon senso venisse inserita - prosegue il senatore pentastellato Ferrara - con questa nuova riformulazione ribadisco il no del M5S all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, iniziativa sostenuta e condivisa in particolare con Irene Galletti e tutto il Movimento 5 stelle toscano, ed esempio di coordinamento tra le istanze del territorio e gli organi di governo centrale".

Vai obbligatoria per Peretola. Galletti "Ecco gli effetti del vero voto utile"

“Grazie alle sollecitazioni del senatore del Movimento 5 stelle, Gianluca Ferrara, l’articolo 50 del dl semplificazione è stato modificato: per realizzare grandi opere impattanti per il territorio non sarà sufficiente una Via, ma si dovrà passare attraverso la Vas. Per essere chiari, questo significa che il colpo di mano con il quale Matteo Renzi voleva imporre una procedura semplificata per il via libera allo sciagurato ampliamento dell’aeroporto di Firenze è stato neutralizzato.

Avevamo promesso che ci saremmo battuti per raggiungere questo obiettivo e, grazie al lavoro svolto dal Movimento 5 stelle toscano in sinergia con comitati e associazioni della piana e soprattutto con il senatore Ferrara, abbiamo mantenuto la parola. È la prova che avere in Toscana una forza di opposizione coerente, capace di arrivare al governo e far pesare le ragioni dei cittadini, è fondamentale. Questo è il vero voto utile alla collettività”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle, commenta la notizia diffusa dal Senatore pentastellato, Gianluca Ferrara.

Dl Semplificazioni, Cellai (FI): “M5S colpevoli di fronte ad aziende e sorvolati”



Interviene Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio Firenze 1: “C’è ancora qualcuno che ignora le istanze di sviluppo della Toscana e dei sorvolati di Peretola, Brozzi e Quaracchi. È bene avere una nuova conferma – dichiara Jacopo Cellai candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1 – di quale sia la vera anima dei M5S, a Roma come qui con la Galletti: contrari allo sviluppo, al progresso, alle imprese. Complicare ulteriormente il percorso per il nuovo aeroporto di Peretola – aggiunge Cellai – è un affronto alle aziende toscane che devono riemergere da una crisi senza precedenti e ai sorvolati che non ce la fanno più. In tutto questo mi stupisce l’arrendevolezza di PD e Italia Viva. Il primo è oramai succube del M5S ma pure Italia Viva, che tiene in vita questa maggioranza nefasta, si è convertita sulla via di Damasco alla decrescita infelice? È bene che i toscani sappiano chi vota contro la Toscana e contro Firenze” conclude Cellai.