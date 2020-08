Elezioni regionali, Galletti e i 47 candidati iniziano la campagna del M5S

“La Lega e Italia Viva stanno lavorando per cancellare l’unica vera opposizione in Toscana e poter così passare i prossimi 5 anni a spolparla senza che nessuno possa mettersi di traverso. Ma noi siamo qui per rovinare i loro piani e riportate i toscani che non si riconoscono nel pensiero unico e nel programma fotocopia di Giani e Ceccardi all’interno del Consiglio regionale. Per continuare a cambiare la Toscana dall’interno, attraverso la forza delle nostre idee e delle nostre proposte”.

Esordisce così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana, nel giorno dell’avvio ufficiale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Un appuntamento cui hanno partecipato i deputati toscani Francesco Berti e Gianluca Ferrara, insieme a tutti i 47 candidati delle 13 circoscrizioni regionali.

“Non sono sola in questa sfida – aggiunge Galletti –. Ho al mio fianco una squadra composta da persone pronte a dare cuore, anima e cervello per tradurre in proposte concrete la nostra visione della Toscana. Non abbiamo politici trombati o signori delle tessere nella nostra lista, ma professionisti, commercianti, docenti, medici, pensionati, attivisti, artisti ed ex amministratori locali che hanno per prima cosa a cuore il bene comune”.

La presentazione della lista è stata l’occasione per illustrare alcuni punti del programma elettorale del Movimento, organizzato in tre InnovAzioni: sociale, culturale e ambientale.

Quindici proposte, sintesi di un programma ben più ampio scritto nel corso dei mesi passati da professionisti, esperti e attivisti riuniti in tavoli di lavoro tematici. Dall’estensione della banda ultra larga che oggi raggiunge solo 6 toscani su 10, all’alta velocità tra Pisa e Firenze e lungo la costa fino a Roma. Dagli investimenti su start up e imprese innovative, a un piano di gestione che porterà la Toscana all’obiettivo rifiuti zero in 15 anni e che verrà illustrato in dettaglio nei prossimi giorni.

“Ma soprattutto – aggiunge Galletti – un nuovo modello sanitario che metta al centro l’individuo. Rossi in questi anni si è concentrato solo su Firenze e su pochi ospedali, smantellando tutti i presidi territoriali e indebolendo il sistema nel suo complesso. Col risultato che le periferie si spopolano e le province costiere sono in fondo alla classifica nazionale in termini di personale, investimenti ed efficienza. Nel frattempo ogni volta che vado a fare un esame, mi viene chiesto il gruppo sanguigno perché il fascicolo sanitario elettronico esiste solo nella teoria, ma in pratica non funziona. È anche da qui che dobbiamo partire se vogliamo davvero modernizzare la Toscana”.

Liste elettorali M5S Toscana 2020: brevi biografie dei candidati

FIRENZE 1

SILVIA NOFERI Nata a Firenze nel 1964, diploma di perito agrario e laurea in Lettere Moderne, ha lavorato per quasi trent'anni come responsabile amministrativo e finanziario. È stata consigliera comunale a Firenze per il Movimento 5 Stelle dal 2014 al 2019, ricoprendo vari ruoli istituzionali fra cui anche quello di vicepresidente del Consiglio Comunale. Da molti anni porta avanti battaglie ambientaliste e presta particolare attenzione alle problematiche del mondo dell'arte e della cultura.

ANDREA QUARTINI Nato a Gambassi Terme (FI) il 21 marzo 1960.

Medico della ASL Toscana Centro da 25 anni nell’ambito delle farmacotossicodipendenze. Autore di circa 100 pubblicazioni e libri. Cultore di filosofia buddista. Consigliere regionale per il M5S dal 2015, si batte da sempre per i beni comuni e la difesa della sanità pubblica.

GRETA CASCIATO Nata a Mosca nel 1999, è cittadina Italiana da vent’anni e vive a Firenze dove frequenta la Facoltà di Scienze Politiche. Iscritta al MoVimento 5 Stelle è attivista nella sua città, dove si occupa dei problemi e delle questioni relative al quartiere in cui vive e al centro storico. Studia e approfondisce le criticità e le voci non conosciute del bilancio del comune di Firenze.

GABRIO EVI Nato a Figline Valdarno il 23 giugno 1962. Odontotecnico, titolare del laboratorio da oltre 30 anni. Dal 1981 Volontario presso la Pubblica Assistenza Fratellanza Militare di Firenze. Consigliere di quartiere 1 tra il 2014 e il 2019 si occupa di contrasto al degrado e tutela del verde.

FIRENZE 2

MAURIZIO GORI Nato a Rufina il 24 febbraio 1961. Perito industriale, attualmente dipendente della Regione Toscana all’Ufficio del genio civile di Firenze. Tecnico esperto nella difesa del suolo e riduzione del rischio idrogeologico. Attivista del Movimento 5 stelle dal 2006.

ROBERTA BILLI

TOMMASO ROMAGNOLI Nato e cresciuto a Borgo San Lorenzo, laureato in Informatica, di professione impiegato. Attivista 5 stelle dal 2014, si occupa da sempre di innovazione, sviluppo sostenibile e formazione.

ROSSELLA MORANDINI

FIRENZE 3

STEFANIA VOLI Nata a Castelfiorentino il 14 Aprile 1955. Laurea in Architettura, libera professionista. Attivista della prima ora, si occupa di architettura del paesaggio, tutela del territorio e difesa delle specificità locali. Candidata alle elezioni amministrative a Montelupo nel 2014.

MATTEO CONFORTI Nato il 21 ottobre 1995 a Poggibonsi. Laurea triennale in scienze chimiche, studente universitario di Chimica organica. Attivista del MoVimento 5 Stelle a Castelfiorentino, lavora per riportare il cittadino al centro dell'azione politica per il territorio.

FIRENZE 4

GIOVANNI POLICASTRO

LORENA ROTOLI Nata e residente a Firenze, 65 anni. Dirigente di comunità, ha frequentato l'università studi Firenze in scienze dell'educazione e comunicazione. Pensionata da 2 anni. Attivista 5 stelle della prima ora all’interno del meetup Amici Beppe Grillo di Scandicci.

AREZZO

CRISTIANA QUARATINI Nata a Bologna il 5 agosto 1969, diplomata al liceo linguistico, si è occupata principalmente di turismo come impiegata nella catena dei Jolly Hotel.

Promotore finanziario iscritta all’albo, è autrice di testi per programmi radiofonici e socia di una srls specializzata nella creazione di residenze turistiche ecosostenibili. Attivista a Crotona dal 2014.

ROBERTO CECCHINI Nato a Roma il 27 aprile 1970, residente ad Arezzo da 13 anni, perito elettronico. Da 8 anni fa parte del Meetup locale nel quale si è occupato di Mi sono occupato di wellfare, case popolari e acqua pubblica.

MARIA VINCENZA ANNA ARRIGO Nata nel 1970 in Svizzera da genitori italiani, maturità scientifica, assistente amministrativa. Attivista dal 2012, è entrata nel Movimento 5 stelle perché crede in una politica onesta e trasparente. Impegnata politicamente nella difesa della sanità pubblica, della promozione dell’economia circolare e della modalità sostenibile.

LUIGI RIVOLTA Nato a Urbino il 4 settembre 1974. Perito agrario, alpicoltore e vigile del fuoco precario da 13 anni. Operaio metalmeccanico con esperienza decennale.

GROSSETO

LUCA GIACOMELLI Nato a Orbetello 32 anni fa, lavora nell'azienda agricola di famiglia e sono operaio specializzato e volontario antincendio boschivo. Attivista del Movimento 5 stelle dal 2012. Si occupa prevalentemente di agricoltura e turismo.

DANIELA CASTIGLIONE Nata nel cantone svizzero di Basilea il 19 maggio del 1976. Videomaker e grafica pubblicitaria, dirigente dell'ANPI di Grosseto e attiva nel volontariato divulgativo e culturale, è attualmente in carica come Presidente del Consiglio di Istituto del Polo Luciano Bianciardi. È stata candidata consigliera nel 2016 al Comune di Grosseto e delegata del MoVimento 5 Stelle per i Referendum Costituzionali del 2016 e del 2020 per l'area della Maremma.

ISACCO BOCCI Nato a Grosseto nel 1985, laurea specialistica in Ingegneria Civile, iscritto all'Ordine della Provincia di Grosseto dal 2012, docente di matematica nella scuola secondaria di secondo grado. Entra nel Movimento 5 stelle per portare avanti le battaglie su ambiente, difesa del suolo e mobilità sostenibile.

LIVORNO

ALESSANDRA ROSSI Nata a Livorno nel 1964, laurea con lode in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Pisa e Laurea in Discipline Artistiche presso il Conservatorio Mascagni di Livorno, professione: docente di Lingua e Letteratura Inglese al Liceo F. Enriques di Livorno e cantante lirica presso teatri nazionali ed internazionali.

Attivista della prima ora, è stata Consigliere comunale di maggioranza dal 2014 al 2019 a sostegno della giunta di Filippo Nogarin. Presidente delle commissioni Cultura e Istruzione, i suoi principali campi di interesse anche da attivista.

ALESSANDRO AURIGI Nato a Siena nel 1969, laurea in architettura e master in progettazione ecosostenibile, di professione architetto. Attivista fin dalla nascita del M5S, impegnato da sempre contro il consumo di territorio e di risorse, a favore delle energie rinnovabili e della gestione sostenibile dell'ambiente. Per 5 anni, tra il 2014 e il 2019, ha ricoperto la carica di assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Livorno nella giunta di Filippo Nogarin.

ROSALIA BARCA Nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 luglio 1968. Laureata in giurisprudenza. Professione avvocato. Trasferita a Livorno nel 2005. Ha sostenuto la giunta Nogarin e ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione di una società partecipata del comune di Livorno che era al collasso ma che, grazie alla tenacia ed alla competenza, è stata risanata.

LEONARDO APOLLONI Nato a Livorno nel 1967, laurea in Filosofia a Pisa. Coordinatore in servizi sociosanitari per soggetti a grave marginalità sociale. A maggio del 2018 viene chiamato a far parte della giunta Nogarin con la carica di assessore al Sociale ed alla Casa. Il suo impegno si concentra nella lotta alla morosità nelle case popolari nel sostegno alle situazioni di fragilità economiche e sociali, attraverso la gestione del Reddito di cittadinanza locale, prima sperimentazione a livello nazionale.

BARBARA ROSSI Nata a Campiglia Marittima il 21 luglio 1971, abita a Castagneto Carducci.

Analista contabile, ricopre il ruolo di segretaria amministrativa. Attivista 5 stelle della prima ora, si è impegnata nella lotta per l'acqua pubblica e per il salvataggio dell'ospedale di Cecina.

DANIELE ESPOSITO Nato a Livorno il 7 marzo 1973, un diploma di qualifica professionale in operatore della gestione aziendale e un diploma di qualifica professionale in operatore termico. Dipendente del Ministero della Difesa dal 1993. Ha svolto il ruolo di presidente del Consiglio nel comune di Livorno nel mandato elettorale 2014-2019, gestendo tutte le pratiche amministrative che il gravoso compito impone.

LUCCA

CLAUDIO LOCONSOLE Nato a Trani nel 1985, ingegnere informatico, dottore di ricerca in Robotica, ed ex ricercatore universitario, è un docente di ruolo di Informatica presso l’istituto Fermi di Lucca e collabora anche con l'Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna.

Si occupa principalmente di ambiente, cultura ed innovazione. Consigliere comunale del M5S a Cascina dal 2016 al 2020.

MANUELA BELLANDI Nata a Lucca il 3 ottobre 1963, è diplomata in lingue straniere. Imprenditrice nel settore della ristorazione, si avvicina al Movimento 5 stelle già nel 2005, attratta dal concetto dell’intelligenza collettiva a al servizio del bene comune.

PAOLO PESCUCCI Nato a San Gimignano il 7 settembre 1953. Biologo iscritto all’ordine, specializzato in calcolo automatico, collaboratore editoriale, videomaker. Dopo aver lavorato in varie aziende farmaceutiche ha conseguito un Master in nutrizione e dietetica. Attivista del m5s da 6 anni, si occupa di ambiente, urbanistica e smart cities.

FLORA PROTA Nata a Napoli il 31 agosto 1960 è consulente del lavoro. Ambiente, partecipazione e lavoro sono le principali tematiche sulle quali da anni concentra la propria attività politica sul territorio.

MASSA CARRARA

ELISA GIOVANNELLI Nata a Massa nel 1974, diploma di educatrice d'infanzia e maturità d'arte applicata. Impiegata per 14 anni come Segretaria Contabile. Attivista 5 stelle dal 2013 concentra la propria attività politica su acqua, urbanistica, sociale e ambiente.

ANTONIO BENUSSI Nato a Massa nel 1975. Diploma di perito elettronico e telecomunicazioni. Impiegato tecnico di una multinazionale e libero professionista, specializzato in energie alternative. Attivista e candidato alle ultime elezioni comunali dove ha partecipato alla stesura del programma elettorale, in particolar modo sezioni ambiente, smart city, protezione civile, efficienza energetica e sport.

PISA

LUCA LAURICELLA Nato a Pisa, 37 anni, avvocato specializzato in Diritto di impresa, della Crisi di impresa e Diritto penale. Professore a contratto di Istituzioni di Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Membro della Rousseau Open Academy e Facilitatore interno del Movimento 5 stelle.

SARA DE BIASI Nata a Pontedera il 4 maggio 1980 ha un diploma da Dirigente di comunità. Lavora in un call center ed è attivista del Movimento 5 stelle dal 2014.

ANDREA MAZZEI Nato a Pontedera 30 anni fa è laureato in Lingue e Letterature straniere. Lavoratore dall’età di 18 anni, attualmente si occupa di marketing digitale e copywriting e di creazione di prodotti grafici, fotografici e audiovisivi. Attivista del Movimento 5 stelle dal 2015 concentra la propria attività politica sulla promozione della trasparenza amministrativa.

ANNA BARONTI Nata e residente a Pisa, 66 anni. Laurea in Lettere, tre Corsi di perfezionamento post-lauream. Docente di Italiano, storia e geografia in istituti di istruzione secondaria di primo grado, ricoprendo vari ruoli tra cui collaboratore del Dirigente scolastico e membro del Consiglio di Istituto. Ha svolto attività sindacale all’interno della CISL. Attualmente è in pensione.

GIANFRANCO MANNINI - PATRIZIA FAVILLA

EMANUELE BONADIO Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981, specializzato in Oculistica nel 1985, si è avvicinato al Movimento 5 stelle nel 2013. Ha lavorato presso l'ospedale Campo di Marte di Lucca e presso l'ospedale Lotti di Pontedera, dove, come chirurgo oculista, ha eseguito oltre 10.000 interventi. All'interno del Movimento 5S, si occupa prevalentemente dell'ambito sanitario e delle tematiche ambientali.

PISTOIA

SIMONE GIOVANNINI Nato a Montecatini Terme il 3 giugno 1975, residente nel comune di Buggiano, è diplomato in elettronica. Dal 2015 dipendente di una grossa ditta di Pistoia come System Integrator, dopo un’esperienza di 11 anni come artigiano. Si avvicina al Movimento 5 stelle nel 2013 e dal 2014 al 2015 ricopre il ruolo di consigliere di minoranza nel comune di Buggiano.

LUCIA FIORENTINO nata a Palermo nel 1960, attestato di qualifica professionale di Addetta contabile di azienda. Attivista 5 stelle dal 2013 nel meet up di Monsummano Terme con il quale ha portato avanti tante battaglie tra le quali rifiuti e discarica, controlli sismici nelle scuole, barriere architettoniche.

CHRISTIAN MOSI Nato a Pistoia nel 1981, ha studiato economia e commercio ed è un libero professionista. Presidente di un’associazione iscritta al registro anti discriminazioni del ministero, concentra la propria attività politica sui temi del lavoro, della lotta al consumo di suolo e al recupero edilizio in chiave di risparmio energetico.

SILVIA VEZZOSI 39 anni, attualmente studente di Architettura facoltà di Firenze, Artista per vocazione, modella sculture di cartapesta. Attivista M5S dal 2014 nel meetup di Montecatini Terme, concentra la propria attività politica sulla promozione delle buone pratiche, la tutela del territorio e la gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare.

PRATO

CHIARA BARTALINI Nata a Prato 47 anni fa, si occupa di riqualificazione energetiche dopo aver lavorato per anni nell'edilizia sostenibile sviluppando varie esperienze all'estero e aver fatto il commerciale per una nota azienda di tessuti per l'alta moda.

Attivista del Movimento 5 Stelle, ha fatto parte di un gruppo di lavoro in Senato contro le discriminazioni di genere, ha organizzato gli Stati Generali della Scuola.

GIANCARLO BATTISTI Nato a Prato il 15 ottobre 1962, diploma di Ragioneria, ha lavorato presso Confartigianato per 14 anni. Da oltre 20 anni svolge attività di impresa come Agente di Commercio nel settore dei software professionali destinati a commercialisti, consulenti del lavoro, imprese. Attivista m5s dal 2016.

SILVIA ZIPOLI Nata a Castelfiorentino il 14 Aprile 1955. Laurea in Architettura, lavora come libera professionista. Attivista della prima ora, si occupa di temi ambientali, dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio e delle specificità paesaggistiche, urbanistiche e strutturali tipiche della Toscana.

ANDREA FOSSI Nato a Prato il 10 giugno 1965. Licenza media, attestato di biennio di professionale tessile, operaio dal 1981 e attivista 2013 del Movimento 5 stelle.

SIENA

ALESSANDRO PANTI Nato a Colle Val d’Elsa nel 1962, operaio metalmeccanico per 40 anni e rappresentante sindacale della FIOM CGIL di Siena, fino alla pensione. Negli ultimi anni si avvicina al meetup cittadino dove collabora all’attività politica del Movimento 5 stelle di Siena.

MARISA BURICCHI Nata a Siena il 24 luglio 1965, vive a Monteriggioni. Laurea in Consulenza del Lavoro e titolare di uno studio di commercialisti e gestione del personale da più di 20 anni. Candidata alle elezioni comunali a Monteriggioni nel 2019.

CLAUDIO PAPEI Nato a Siena 55 anni fa, vive nel Comune di Monteriggioni. Diploma di Perito Tecnico, laurea Università di Siena in Prevenzione, Master Università di Firenze in Ingegneria Clinica. Ha lavorato nel privato come operaio, programmatore e libero professionista. Da oltre 20 è dipendente della USL e attualmente Energy Manager per l’area senese. Capogruppo in Consiglio comunale per il Movimento 5 stelle per 5 anni, è stato vice presidente del Consiglio.

CRISTINA RESCIGNO Nata a Cosenza nel 1989, si trasferisce in Toscana insieme alla famiglia nel 2004. Frequenta ragioneria informatica al Bandini di Siena e poi l'università di Siena dove prende la laurea triennale in Economia e Commercio. Comincia a lavorare in uno studio commerciale di Colle di Val D'Elsa, prima come praticante e poi come dipendente. Risiede attualmente a Colle di val d'Elsa.

Fonte: Ufficio Stampa