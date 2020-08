Lavori in via de Amicis a Empoli, cambia la viabilità

A causa della realizzazione di due allacci fognari a servizio di nuove lottizzazioni in Via De Amicis, a Empoli, la ditta esecutrice ha chiesto e ottenuto la possibilità di chiudere il tratto di strada interessato dai lavori compreso tra Via XX Settembre e Via Jacopo Carrucci.

L’intervento è stato programmato fra domani, venerdì 28 agosto, e lunedì 31 agosto, in orario diurno, dalla mattina alla sera.

In ogni caso, al termine delle lavorazioni, il breve tratto di Via de Amicis sarà riaperto al traffico veicolare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa