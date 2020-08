L'amore ai Mondiali del 2006, Fabrizio Biuzzi ospite de La Stanza di Vetro

Marco e Ludovica sono due giovani agli inizi degli anni duemila. Intorno alla loro vita e a quella di un gruppo di giovani si svolge la storia che sta al centro della nuova opera letteraria di Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del comune di Empoli. Il libro, un romanzo dal titolo Come foglie d’autunno, essere giovani ai tempi del precariato, edito da Porto Seguro, è al centro della puntata de La Stanza di Vetro in onda questa sera alle 21,30.

Il tema è il lavoro, come si intuisce dal titolo. Ma non solo. C’è lo sport (e non poteva essere altrimenti): fulcro della storia è la finale dei Mondiali di calcio del 2006. Ma c’è soprattutto il racconto di un’epoca che sembra vicina ma che è lontana, per abitudini, trasformazioni sociali e tecnologiche, anni luce. Fabrizio Biuzzi utilizza la storia di questa coppia, alle prese con le scelte della loro vita, per mettere in evidenza come e quanto è cambiata la società in questi ultimi anni.

Con Fabrizio Biuzzi, però, cogliamo l’occasione anche per fare un bilancio di un anno così particolare e su quali saranno le sfide, del suo assessorato, nelle prossime settimane.

