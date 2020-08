Fi-Pi-Li, telecamere per leggere le targhe agli svincoli di Empoli

Sta per partire la procedura di gara per l’installazione di telecamere ai tre svincoli della superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel territorio comunale di Empoli.

È stato pubblicato l’atto con cui si approva il progetto, e si dà il via al procedimento per arrivare all’aggiudicazione dell’appalto che potrebbe avvenire entro la fine del 2020, ed entro l’anno dovrebbe esserci anche l’inizio dei lavori.

L’investimento è di 45.000 euro: il Comune di Empoli è riuscito a ottenere un cofinanziamento della Regione Toscana da 25.000 euro, il resto arriva dalle casse dell’amministrazione comunale.

In che cosa consiste il progetto? Il sistema sarà composto da dieci telecamere che hanno la peculiarità principale di avere un obiettivo e un software in grado di leggere le targhe dei veicoli.

A queste telecamere specializzate nella lettura delle targhe saranno affiancate anche altre 5 telecamere di contesto per monitorare le aree.

L’assessore alla sicurezza e alla smart city ha spiegato che saranno registrati i transiti veicolari e il tutto sarà collegato in tempo reale al database della Motorizzazione, tutto gestibile anche da un dispositivo mobile, attraverso un’applicazione, che potrebbe essere in dotazione alle pattuglie delle forze dell’ordine. Il sistema consente di fornire al personale di polizia, carabinieri e polizia municipale uno strumento ulteriore di controllo e monitoraggio constante degli spostamenti in ingresso e uscita dalla città. Sarà uno strumento molto utile: un risultato della collaborazione fra amministrazione, che ha proposto il progetto, e rappresentanti delle forze dell’ordine che usufruiranno direttamente del sistema.

Le telecamere saranno sistemate in zona svincoli Empoli Est, Empoli ed Empoli Ovest, i tre rami di collegamento fra la città e la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il sistema è ottimizzato per funzionare anche nelle ore notturne e presenta una buona risoluzione delle immagini visualizzate e registrate e un buon sistema OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri). Il centro di controllo sarà installato presso la centrale della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, ma sarà in collegamento anche presso la centrale di polizia del commissariato e dei carabinieri. Le telecamere sono in grado di intercettare le targhe, per individuare eventuali mezzi rubati, e di farlo anche a velocità elevate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa