Fratelli d'Italia difende Poggianti: "Diffamante paragone col fascismo"

Non volevamo intervenire in una polemica sterile e politicizzata sollevata dalla sinistra estrema e dal Movimento 5 Stelle, ma le gravi affermazioni impongono una risposta chiara.

L’equazione Fratelli d’Italia = fascismo, non solo è falsa e fuorviante, ma addirittura diffamatoria per il partito e per il capogruppo di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti.

Fratelli d’Italia, come del resto Alleanza Nazionale con la svolta di Fiuggi del 1995, ha sancito nel proprio statuto e nel patrimonio della destra italiana come:

«È giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenza che l'antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato.»

«La destra politica non è figlia del fascismo. I valori della destra preesistono al fascismo, lo hanno attraversato e ad esso sono sopravvissuti. »

Per quanto concerne, poi, il merito della partecipazione in fascia tricolore alla commemorazione dell’eccidio nazista di Castelpoggio del Capogruppo Poggianti si ribadisce la sua piena agibilità politica e democratica di partecipare all’evento, non solo per il rispetto ai valori costituzionali che come avvocato e cittadino ha sempre confermato, ma soprattutto come eletto nelle istituzioni cittadine da ben 6384 empolesi (pari al 26% degli elettori che hanno sostenuto la coalizione Centrodestra) che il 26 maggio 2019 lo hanno preferito come primo candidato sindaco non eletto, rispetto a Baldi e Cioni. Stesse rappresentanti che difficilmente partecipano alle commemorazioni.

Segnaliamo, altresì, alle colleghe Baldi e Cioni come ogni Consigliere Comunale possa rappresentare la Città se presenti richiesta, come in questo caso visto il legame familiare del capogruppo Poggianti con la Città di Carrara. Non solo, non è la prima volta che il Capogruppo Poggianti ha rappresentato le Istituzioni cittadine in fascia tricolore, pertanto la querelle sollevata sembra piuttosto una disputa elettorale interna alla stessa sinistra in balia di se stessa in vista delle prossime elezioni regionali.

Claudio Gemelli

Portavoce provinciale Fdi

Federico Pavese

Portavoce di zona Fdi e consigliere comunale Fdi-Cdx per Empoli

Andrea Poggianti

Capogruppo Fdi-Cdx per Empoli

Simona Di Rosa

ViceCapogruppo Fdi-Cdx per Empoli