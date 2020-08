Lavori di adeguamento alla scuola Don Milani di Ponte Buggianese

Si informa la cittadinanza che il Plesso Scolastico Don Milani è interessato da lavori di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento Antincendio. La presenza dei lavori di ristrutturazione comporta, pertanto, lo spostamento di dodici classi della Scuola Primaria all'interno della Dogana del Capannone, in Via Capannone, 252, per lo svolgimento dell'attività didattica relativa all'anno scolastico 2020/2021.

L’immobile Dogana del Capannone, difatti, presenta spazi e caratteristiche tali da garantire il dislocamento della totalità delle aule della Scuola Primaria interessate dai lavori. A tal fine, sono in fase di esecuzione i lavori di adeguamento degli spazi per la suddivisione degli ambienti presso il suddetto immobile, la cui realizzazione può garantire il rispetto temporale dell’avvio dell’anno scolastico e lo svolgimento delle lezioni in presenza.

Nel corso degli incontri programmati, in modalità webinar, da parte dell'Istituto Comprensivo, ai quali sono stati invitati a partecipare i genitori degli iscritti e muniti dei relativi link per il collegamento, saranno rese note anche le classi interessate dallo spostamento.

L'Amministrazione Comunale, a fronte del cambiamento della sede scolastica, provvederà alla riapertura del portale telematico per l'iscrizione ai servizi scolastici di mensa e trasporto, dal giorno 05.09.2020 al giorno 12.09.2020, per garantire le necessità di eventuali nuove iscrizioni o cancellazioni ai suindicati servizi.

Comune di Ponte Buggianese