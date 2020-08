Accoltellato al parcheggio scambiatore di Villa Costanza a Scandicci da un senzatetto di 49 anni: per il fatto un omologo 40enne è stato soccorso e operato chirurgicamente all'ospedale di Careggi. La vittima dell'assalto è di origine tunisina, l'aggressore italiano. Quest'ultimo è stato denunciato dai carabinieri. Il ferito non è in pericolo di vita. Non sono noti i motivi della lite che ha portato al ferimento.