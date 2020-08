M5S Empoli assieme alle richieste della sinistra: "Poggianti a Castelpoggio, metamorfosi estiva del Pd"

Ci uniamo alla richiesta dell'Intifada e del Partito Comunista nel chiedere spiegazioni della scelta dell'Amministrazione Comunale e in particolare del sindaco Brenda Barnini ad affidare la rappresentanza della città per la commemorazione dell'eccidio di Castelpoggio ad Andrea Poggianti esponente di FdI e quindi della destra. Di quella destra erede e parente di quella che fu protagonista e complice di tanti crimini contro l'umanità.

A tal proposito saremo anche curiosi di sentire il parere dell' assessore Marconcini di cui gli empolesi conoscono bene la radice politica.

Abbiamo imparato a riconoscere le ipocrisie di questa Amministrazione che ha imperversato per decenni in assenza totale di qualsivoglia opposizione e ora amministra e agisce con protervia ammantata di "buonismo". Questo è troppo!

I cittadini dell'empolese, le nostre famiglie hanno pagato un prezzo molto caro per aver combattuto un fascismo in cui ancora oggi riconosciamo i semi in partiti di governo.

Sarà forse la parte Renziana e quindi più vicina alla destra storica che sta emergendo? Aspettiamo "fiduciosi" una esauriente spiegazione da tutta l'Amministrazione.