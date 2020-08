Ospedale di Siena, concorso di idee per rinnovare le facciate: premio da 60mila euro

Al via all’ospedale Santa Maria alle Scotte un concorso di idee per rinnovare le facciate dell’edificio. Continuano quindi gli investimenti per potenziare e migliorare la struttura dell’ospedale, con una riqualificazione delle facciate per valorizzare l’inserimento nel contesto ambientale circostante dell’area senese, adeguare la protezione sismica dell’edificio e potenziare l’isolamento termico per un maggior efficientamento energetico.

«Continuiamo a investire – afferma Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese – perché vogliamo un ospedale più efficiente e sicuro e dobbiamo averne cura perché è la casa di tutti, professionisti, pazienti e cittadini».

Complessivamente il rifacimento delle facciate è stimato in circa 23 milioni di euro mentre l’ammontare complessivo del premio per il concorso di idee è di 60mila euro, di cui 30mila al primo classificato, 20mila al secondo e 10mila al terzo.

«Il concorso di idee – spiega Filippo Terzaghi, direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese – si svolgerà in forma anonima ed è aperto a tutti. Richiede l’elaborazione di un’idea progettuale e si concluderà con la scelta, da parte di una Commissione, delle tre migliori proposte ideative. L’Aou Senese, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice mentre il diritto di autore e la proprietà intellettuale delle proposte rimangono ai rispettivi autori. Tra i criteri che saranno adottati per la valutazione dei progetti – prosegue Terzaghi - ci sono l’inserimento ambientale in base alle caratteristiche del territorio e ai vincoli paesaggistici, l’integrazione con la struttura portante esistente ai fini sismici, il miglioramento dell’aspetto energetico e acustico, le modalità realizzative atte a minimizzare il disagio dell’attività sanitaria in corso, l’economicità dell’intervento. La realizzazione del progetto, prevede un’ulteriore fase di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione e appalto dei lavori».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa